Carlos Martins criticou a ULS Universitária de Santa Maria e agora vai ser o seu presidente

A maior Unidade Local de Saúde do país, a ULS Universitária de Santa Maria, em Lisboa, vai ser presidida por um crítico assumido do modelo de gestão: Carlos Martins, antigo secretário de Estado da Saúde e ex-presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria, não só criticou o modelo como se mostrou perplexo por abranger o hospital para o qual regressa agora.

"Não mudei de opinião, dei aquilo que era a minha visão de cidadania, de alguém que tem 30 anos de experiência. Dei as minha reservas da integração dos hospitais universitários em ULS", respondeu, quando confrontado pela TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).