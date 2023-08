Carlos Moedas foge à polémica sobre ponte com nome de D. Manuel Clemente. “JMJ foi momento único”

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, recusou comentar a polémica com a atribuição do nome de D. Manuel Clemente à ponte ciclo-pedonal sobre o rio Trancão. Na Festa do Pontal. O autarca preferiu reforçar que a Jornada Mundial da Juventude foi um “momento único” para a cidade, lembrando as palavras do Papa Francisco.