Cartazes “racistas”. Fenprof demarca-se, S.TO.P diz que há “extrapolação” e que Costa tenta desviar as atenções

O primeiro-ministro António Costa classificou como “racistas” os cartazes com sua caricatura que muitos professores ergueram no sábado durante um protesto em plenas comemorações do Dia de Portugal. A Fenprof demarca-se daquelas imagens, defendendo que para exigir respeito é preciso saber respeitar. O S.TO.P diz que não organizou o protesto, mas defende que há uma “extrapolação” por parte do primeiro-ministro, acusando-o de querer desviar as atenções.