O atual número dois da Altice e antigo presidente executivo, Alexandre Fonseca, suspendeu esta segunda-feira todas as funções na empresa, em Portugal e no estrangeiro. Diz que a decisão serve para proteger os interesses do grupo.

Mas o gestor também foi alvo de buscas e, segundo o Ministério Público, terá recebido vantagens indevidas das empresas envolvidas na investigação. Um dos negócios investigados é a compra de uma casa, que a Justiça suspeita que possa ter sido uma contrapartida.