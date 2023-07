Caso Altice: eis tudo o que está em causa (e quais os imóveis vendidos abaixo do valor do mercado)

Quatro prédios em zonas privilegiadas de Lisboa e que pertenciam à antiga Portugal Telecom foram vendidos pela quantia de 15 milhões de euros. É este o negócio que levantou suspeitas à Autoridade Tributária, que desencadeou as buscas desta quinta-feira. No entanto, as suspeitas chegaram através de uma operação que envolve a Altice e que está relacionada com direitos de transmissão televisiva de jogos de futebol, sobretudo do Futebol Clube do Porto.