O nível de vida entre Portugal e Bélgica é em tudo incomparável, começando desde logo no salário mínimo – na Bélgica, paga-se mais do dobro do que em Portugal.

Apesar disso, o preço do cabaz de dez produtos essenciais é mais caro em Portugal, em comparação com os preços praticados pela Bélgica, como mostram o correspondente da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) em Bruxelas, Pedro Moreira, e o jornalista Caetano Xavier.