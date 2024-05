Centenas de viagens que nunca existiram para o Estado reembolsar: operação desmantela burla na Madeira

A operação Rota do Viajante II da Polícia Judiciária desmantelou uma rede criminosa e deteve cinco pessoas na Madeira, por suspeitas de burla com viagens. Em causa estão centenas de viagens inexistentes, em nome de residentes da Madeira, com documentos falsificados de modo a que o Estado reembolsasse os falsos passageiros com o subsídio.