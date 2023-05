Centro Hospitalar do Algarve faz contratações e ajusta escalas para se preparar para o verão

Durante o verão a população triplica no Algarve e condiciona os hospitais da região. Para evitar a falta de resposta, o centro hospitalar começou no início do ano a gerir as escalas dos profissionais de saúde consoante os esperados picos de afluência. Mesmo assim os últimos anos têm sido de muitos constrangimentos em vários serviços e a população pede soluções definitivas.