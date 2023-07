É o segundo dia de combate aos incêndios que castigam as zonas de floresta a norte e leste de Atenas, na Grécia, com centenas de operacionais no terreno.

A União Europeia vai enviar meios aéreos para ajudar no combate aos incêndios. As temperaturas muito elevadas e os fortes ventos têm dificultado o combate às chamas, pelo que dezenas de famílias tiveram de deixar as casas.