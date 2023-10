Chaves. Urgência pediátrica encerrada pela sexta vez (até às 8:00 de amanhã, quem precisar tem de fazer 70 km)

O primeiro encerramento aconteceu em abril e desde então tem sido recorrente. No último meio ano a urgência pediátrica de Chaves já fechou portas seis vezes. A mais recente aconteceu este domingo, com o serviço indisponível a partir das 8 da noite até às 8 da manhã de segunda-feira. A falta de médicos está na origem dos sucessivos encerramentos, uma vez que não há clínicos disponíveis para o preenchimento de todas as escalas. Durante o período de encerramento da urgência pediátrica de Chaves, o atendimento de bebés e crianças passa a ser feito no hospital de Vila Real, a cerca de 70 quilómetros de distância. No entanto, esses quilómetros podem aumentar uma vez que este hospital serve também a população de Valpaços, Boticas e Montalegre.