As declarações da ministra da Justiça sobre o perfil que procura no novo procurador-geral da República geraram alguma agitação entre os partidos.

Enquanto o BE e o PAN insistem em ouvir Lucília Gago no parlamento, o Chega entende que é mais importante ouvir a própria ministra da Justiça. O PS defende igualmente mudanças no setor e manifesta disponibilidade para fazer parte do debate sobre a reforma da justiça.