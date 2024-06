Idoso de 81 anos esfaqueado mortalmente quando passeava cão

Um homem de 81 anos de idade foi vítima de agressão mortal, esta sexta-feira, pela hora do almoço, no Seixal. Seriam 14:00 quando tudo aconteceu. Segundo informações recolhidas pela TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), foi abordado por um suspeito e agredido com arma branca na zona do pescoço e nas costas. À chegada do INEM a vítima já se encontrava cadáver.

O idoso estaria a passear um cão naquele momento e o motivo da agressão ainda é desconhecido das autoridades. O suspeito encontra-se em fuga e o seu paradeiro é desconhecido.



Num dos bolsos das calças da vitima foi encontrado um cartão de cidadão e um telemóvel desconhecendo-se se foi subtraído algum artigo. As diligências, a cargo da Polícia Judiciária, ainda decorrem.

Segundo vizinhos, o idoso vivia sozinho.