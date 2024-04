No Japão, uma cidade a norte do famoso Monte Fuji está tão cansada dos turistas que vai tapar a vista para a montanha que a tornou célebre, e vai fazê-lo com uma rede de 2,5 metros de altura.

Este não é caso único: outras localidades japonesas (Osaka, por exemplo) estão a limitar o acesso aos turistas que aumentaram brutalmente em todo o país e são tidos como indisciplinados.