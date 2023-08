Cinco civis mortos e 31 feridos após bombardeamento russo em Pokrovsk

Um ataque russo à cidade de Pokrovsk, em Donetsk, provocou pelo menos cinco mortos. Um bloco de apartamentos ficou completamente destruído. Neste momento, as equipas de socorro ainda estão no local a prestar assistência às vítimas.

É uma informação de última hora, num dia em que os serviços secretos da Ucrânia detiveram uma mulher que acusam de participar num plano para matar Volodymyr Zelensky.

Kiev diz que a alegada espiã a favor da Rússia tentou saber o horário e itinerário da visita que o presidente ucraniano fez no fim de julho à região de Mylokaiv, no sul do país.