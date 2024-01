A crise é especialmente aguda no grupo Global Media. Com salários e subsídios em atraso, os jornalistas do Jornal de Notícias e d'O Jogo reuniram-se em plenário e decidiram avançar para a suspensão dos contratos de trabalho.

E enquanto decorria este plenário, o fundo que controla a Global Media anunciou que não irá pagar salários, até ser divulgada a decisão da ERC sobre a transparência dos acionistas.