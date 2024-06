Um homem de 32 anos foi condenado a 25 anos de cadeia pelo homicídio de um casal sem-abrigo no Seixal, em maio do ano passado.

Pegou fogo à casa devoluta onde as vítimas estavam a dormir, tapou a única saída do espaço com madeira e ficou a fazer força para impedir a saída. Depois do crime confessou tudo a pessoas desconhecidas.

Foi detido em Espanha e julgado no Tribunal de Almada, condenado a pena máxima pelas duas mortes e pelo crime de incêndio.