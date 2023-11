Manuel Pizarro garante que não há constrangimentos no Serviço de Obstetrícia partilhado entre o Santa Maria e o São Francisco Xavier, enquanto decorrem as obras na maternidade do maior hospital do país. O Hospital de Santa Maria só tem três obstetras a fazer urgência e que, para já, continuam a fazer horas extra.

Governo e Sindicatos voltam a reunir-se no sábado e Manuel Pizarro espera chegar a acordo e pôr fim às dificuldades nos serviços de urgência de todo o país.