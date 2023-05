Cruz Vermelha: antiga ministra de Sócrates contratou madrasta de Mariana Vieira da Silva e a ex-adjunta. Novo caso com “boys” do PS

A passagem de Ana Jorge pela Cruz Vermelha Portuguesa está envolta em polémica e acusações de “jobs for the boys”, neste caso “for the girls”.

A antiga ministra do governo de Sócrates esteve apenas um ano e meio no cargo, mas conseguiu contratar a madrasta da ministra da presidência, Sónia Fertuzinhos e a sua ex-adjunta, quando esteve no executivo com a pasta da saúde.

Sara valente deverá manter-se como diretora-executiva da Cruz Vermelha a ganhar cerca de seis mil euros, mesmo depois de Ana Jorge sair para a Santa Casa da Misericórdia, na próxima segunda-feira.

Sobre "Exclusivo com Sandra Felgueiras"