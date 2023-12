De contentor em contentor, uma noite passada com quem recolhe o lixo numa das épocas de maior desperdício

É em épocas como esta que mais lhes reconhecemos a importância no dia a dia de todos nós. Falamos dos cantoneiros, os profissionais que fazem a limpeza das ruas. Hoje é dia de natal, uma das raras ocasiões em que têm uma merecida pausa no trabalho. Na época em que mais lixo se acumula nos contentores, a reportagem da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) acompanhou uma madrugada de trabalho de uma equipa de cantoneiros do concelho da Moita.