De fã de David Carreira, a bailarina de David Carreira: sonhos tornados realidade

Imagine ser fã de um artista, do trabalho desse artista, e sonhar um dia fazer parte do espectáculo desse artista.



É isso que está a acontecer com o maior casting de bailarinos de sempre para o concerto que David Carreira vai dar na Altice Arena, no próximo ano.



Dos mais de 300 inscritos, 50 passaram à última fase e têm a esperança poder atuar com o cantor. Entre os candidatos há histórias de fãs que depois de anos na plateia podem estar a um passo do palco.