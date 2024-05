Défice orçamental: medidas que aumentaram a despesa já eram públicas

O relatório da Direção-Geral do Orçamento, divulgado esta quarta-feira, mostra que houve mais despesa no início do ano por causa dos aumentos dos salários da função pública, e das pensões, algo que era inevitável e expectável.

Há algumas despesas extraordinárias, como o apoio aos agricultores ou o défice tarifário, mas que são irrepetíveis e foram publicamente anunciadas, pelo que não podem ser consideradas uma surpresa.

Mesmo com todas elas, as previsões para o resto do ano confirmam que o saldo deverá mesmo ser positivo, como disse Fernando Medina.