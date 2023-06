A sublevação do grupo Wagner deixou num ar muitas dúvidas sobre o futuro de Vladimir Putin, mas também de Yevgheny Prigozhin.

Apesar do recuo do líder mercenário, os analistas pensam que dificilmente o presidente russo deixará passar sem resposta um desafio que o colocou numa posição de fragilidade.

Resta saber até que ponto a imagem do homem do forte do Kremlin e foi afetada e quais as consequências na estabilidade do país.