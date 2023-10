Dez milhões pela liberdade. Armando Pereira pagou caução por transferência e está em liberdade

Já foi paga a maior caução alguma vez aplicada pela justiça portuguesa. O ex-patrão da Altice, Armando Pereira, transferiu na manhã desta segunda-feira, no âmbito da Operação Picoas, 10 milhões de euros para uma conta do Estado para ficar em liberdade. A reação do advogado Magalhães e Silva está repleta de críticas.