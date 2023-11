Há propostas para alterar o Orçamento do Estado que mexem com a carteira de todos. São, aliás, mais de 1.800 as propostas de alteração apresentadas pelos partidos e que os deputados vão votar uma a uma. Entre elas está o alargamento do regime transitório para os residentes não-habituais ou o aumento das deduções com as rendas ou com o trabalho doméstico.