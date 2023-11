Já passaram 50 dias e continua sem haver sinal de Mónica Silva, a grávida que desapareceu na Murtosa.

Em prisão preventiva continua o principal suspeito, Fernando Valente, numa decisão motivada por uma série de provas decisivas, que a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) reuniu nesta reportagem.

O homem não teria apenas um telemóvel, mas dois, tendo sido a partir do segundo que manteve contactos com a vítima na noite do crime.