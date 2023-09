Os professores que entraram no quadro não serão prejudicados no salário. A garantia foi dada esta sexta-feira de manhã pelo ministro da Educação, durante um debate no Parlamento.

Foi ainda anunciado o reforço dos apoios ao alojamento de bolseiros deslocados do Ensino Superior. Uma medida que para muitos vem tarde, e deixa de fora alunos que também necessitam de apoio para conseguirem estudar.