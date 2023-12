Volodymyr Zelensky saudou a decisão da abertura de negociações formais de adesão da Ucrânia à União Europeia, descrevendo-a como um resultado assinalável para toda a Europa.

A notícia foi também recebida com entusiasmo por muitos ucranianos, que dizem que este é o primeiro passo para a integração do país com o resto do continente e um sinal de esperança para as gerações mais jovens.