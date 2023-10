Na Saúde, novembro tem tudo para ser trágico, já a partir de dia 1. Daqui a três dias, a rande Lisboa só terá duas urgências pediátricas a funcionar: Santa Maria e Dona Estefânia.

Em entrevista à TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), o coordenador de neuropediatria do maior hospital do país diz que se avizinha uma catástrofe.