No segundo dia do Rock in Rio, Ed Sheeran confirmou as expectativas como um dos mais enérgicos e completos artistas pop da atualidade.

Mas se há algo ainda mais fascinante neste britânico - que garante nao ter nenhum hobby além da música - é que quando não está em palco anda a gravar e Lisboa não foi exceção.

Antes de subir ao palco, Ed Sheeran subiu ao Castelo de São Jorge para gravar um novo videoclipe.