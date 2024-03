Em Portugal, as barrigas de aluguer são proibidas. É assim que muitos estão a contornar a lei

As barrigas de aluguer são ilegais em Portugal. Muitos dos que querem ter um bebé e não conseguem acabam, no entanto, por recorrer a esta prática ilícita.

Depois do nascimento da criança, a gestante abdica dos direitos parentais e obter um passaporte para o bebé é "garantido" na 'dark web'. A parceira do casal pode, entretanto, entrar com um processo de co-adoção.

Para Joana Freire, presidente da Associação Portuguesa de Fertilidade, se a gestação de substituição estivesse devidamente regulamentada em Portugal, "talvez se minimizasse" esta prática ilegal.