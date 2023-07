"Em setembro podemos estar outra vez perante uma possível subida de taxas de juro". Vítor Costa explica

O Instituto Nacional de Estatística estima que a economia portuguesa tenha crescido 2,3% no segundo trimestre deste ano.

Os dados revelam que o contributo positivo da procura externa para a variação do produto interno bruto foi inferior ao do trimestre anterior, com as exportações de bens e serviços a desacelerarem mais do que as importações.

"Os indicadores são, de facto, bons, porque está a verificar-se a desaceleração da inflação, portanto a desaceleração do aumento dos preços", diz o editor executivo digital da CNN Portugal

Por outro lado, Vítor Costa sublinha que "quando estamos a falar em desaceleração dos preços não estamos a falar em redução dos preços".