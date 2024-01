Empreendimento ‘Dubai Madeira’ une os três detidos: Farinha e Correia são sócios, Calado licenciou

A conclusão do megaempreendimento na capital da Madeira está prevista para 2028, mas o licenciamento continua envolto em suspeitas e em polémica - e une os três detidos no caso de suspeitas de corrupção na Madeira. A promotora do projeto é a Varino, empresa que tem como sócios Avelino Farinha e o empresário de Braga Custódio Correia, detidos na última quarta-feira. Já Pedro Calado, até há poucos dias presidente da Câmara do Funchal, também detido, licenciou o empreendimento em 2021 sem exigir uma avaliação de impacto ambiental.