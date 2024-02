Empregada casou com patrão milionário de 101 anos. Acabou condenada por sequestro e uso de atestados falsos

Uma empregada e dois psiquiatras foram condenados em Bragança a pena suspensa e multas no caso de um casamento de um idoso de 101 anos, demente e com uma fortuna avaliada em perto de dois milhões de euros.

O casamento entre o idoso e a empregada, bem como o respetivo testamento, já tinham sido anulados num processo anterior. Agora, foram julgados os factos que permitiram à arguida casar com o patrão, dois meses antes de ele morrer, e ficar de beneficiária em testamento, o que aconteceu graças aos relatórios e declarações dos médicos, que garantiam as faculdades do idoso.