A casa real espanhola está no centro do furacão, com novos escândalos a envolver, desta vez, a rainha Letizia. A começar com o alegado romance escondido com um ex-cunhado, passando por suspeitas de infertilidade, até às alegadas razões pelas quais a irmã colocou termo à vida.

São muitas as notícias a abalar os alicerces da coroa e a reputação da rainha.