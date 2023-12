"Esqueçam quem diz que é para parar - nós não paramos. Até que eles desapareçam", diz Netanyahu às tropas

O primeiro-ministro israelita garante que a ofensiva na Faixa de Gaza está longe de acabar, e só termina com o fim do Hamas. O território palestiniano continua sob ataque constante, com a população numa situação cada vez mais dramática. Um responsável da OMS visitou um hospital no centro de Gaza e disse que é impossível para o pessoal médico dar vazão ao número de feridos que chegam.