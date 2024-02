"Estamos todos com medo". Suspeitos de matar homem à queima-roupa em Oeiras continuam em fuga

Continuam em fuga os suspeitos do homicídio de Oeiras que vitimou um homem de 35 anos, mas sabe-se agora que os homicidas fugiram do Bairro dos Navegadores, onde mataram a vítima, e foram até Odivelas, onde queimaram o carro que utilizaram para a fuga. O clima de medo é sentido por quem mora perto do local do crime e a Polícia Judiciária tenta agora cruzar várias informações para chegar à identificação e localização dos suspeitos.