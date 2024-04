Estavam de férias no Irão, agora estão a tentar sair. Quase 50 portugueses fogem de Teerão - uns de avião, outros numa carrinha alugada

Cerca de 47 portugueses estão a tentar sair do Irão. A maior parte está em Teerão, à espera de conseguir um voo para Portugal. Um grupo mais pequeno alugou uma carrinha e está a tentar sair do país através da fronteira com a Turquia. Em entrevista à CNN Portugal, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas assegurou que todos estão bem.