Estudante de enfermagem na origem de foco de tuberculose no hospital de Viseu. Terá contactado com 160 recém-nascidos

Há um foco de tuberculose no hospital de Viseu e a TVI/CNN Portugal tem novos dados: trata-se de uma estudante de enfermagem que terá contactado diretamente com pelo menos 160 recém-nascidos. Em entrevista, uma das mães que viu a bebé ser rastreada mostra-se revoltada e lamenta a falta de gestão e segurança no SNS.