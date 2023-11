O ex-ministro do Ambiente João Pedro Matos Fernandes foi também alvo de buscas. E segundo o jornal Observador é suspeito de corrupção passiva no caso do hidrogénio.

Matos Fernandes terá recebido contrapartidas para favorecer o consórcio H2 Sines liderado pela Galp, EDP e Martifer. Além disso, o ex-governante é ainda suspeito de ter prejudicado o combate à seca para ajudar o PS nas últimas legislativas.