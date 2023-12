Ex-secretário de Estado acusa filho de Marcelo de esconder "processo paralelo" no caso das gémeas

Houve duas reuniões entre ambos, diz Lacerda Sales, e uma até envolveu "dois empresários, creio que da hospitalização privada do Brasil" - mas essa reunião não teve que ver com as gémeas, garante. A outra teve: o ex-secretário da Estado da Saúde revela em entrevista ao Expresso que Nuno Rebelo de Sousa quis saber qual podia ser "a amplitude" da "intervenção" do próprio Lacerda Sales no caso "das crianças gémeas".

Sobre se interveio ou não, o ex-governante responde assim: "Do ponto de vista da informalização, não tenho recordação de qualquer intervenção minha. Obviamente, se for uma intervenção que desconheça, também não tive intervenção".

Lacerda Sales acusa ainda o filho do Presidente da República de esconder factos sobre o caso. "Não me deu conta de que haveria um processo paralelo do ponto de vista formal, que tinha havido contactos com a Estefânia, com a Casa Civil, que esse contacto tinha ido para o gabinete do primeiro-ministro e para o Ministério da Saúde. Também não falou que haveria intenção de uma consulta no sector privado ou de, eventualmente, passar para o sector público para poderem ser incorporadas nalgum ensaio clínico"