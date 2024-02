EXCLUSIVO "Acordámos com armas apontadas": filha de líder dos Super Dragões conta a sua versão sobre como a família foi surpreendida pela PSP

Uma das filhas do líder dos Super Dragões dá a sua versão sobre a forma como os agentes fizeram as buscas, num episódio que diz ter sido traumático. Também em exclusivo à TVI/CNN Portugal, Gonçalo Cerejeira Namora, advogado que representa o líder dos Super Dragões, negou as acusações de que Fernando Madureira e a sua mulher são alvo. O advogado diz que tudo não passou de um "show off da PSP”