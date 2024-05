Exclusivo com Glen Powell no regresso às origens: "Todos os que me conhecem sabem que tenho muito orgulho em ser do Texas"

"Assassino Profissional" é o novo filme do ator que "Top Gun: Maverick" catapultou em Hollywood. Na adaptação da história real de um falso criminoso com muitas caras, Glen Powell também foi um dos produtores e escreveu o argumento a meias com Richard Linklater. "Ele é uma estrela desde que o conheço. A cultura do Cinema é que está (agora) a alinhar e a mostrar isso", diz o realizador.

Powell é o membro mais recente do 'Texas Film Hall of Fame', a galeria onde também estão outros texanos notáveis como Renée Zellweger, Woody Harrelson, Matthew McConaughey ou o próprio Linklater. "Todos os que me conhecem sabem que tenho muito orgulho em ser do Texas. Adoro os texanos e trabalho muito para trazer mais filmes e mais programas de televisão

para o Estado".

O amor às origens foi uma razão para ter voltado a viver em Austin, mas mais forte ainda foi a vontade de estar perto da família, por sinal, muito divertida, como se viu na antestreia local do filme. Para surpresa de muitos, pai e mãe empunharam cartazes a pedir para desistirem do filho "porque nunca vai acontecer".

"Nunca terei um grande ego, porque tenho uma família que me ama e brinca comigo", explica. "Penso que essa é a melhor parte." E é assim com os pés assentes na terra que Glen Powell se apresenta aos espetadores portugueses, semanas antes de o vermos, também no Cinema, a perseguir "Tornados" na sequela do filme-catástrofe de 1996.