Caso das gémeas: tratamento no SNS permitiu a seguradora brasileira poupar milhões

O tratamento das gémeas luso-brasileiras no Serviço Nacional de Saúde (SNS) poupou milhões de euros à seguradora brasileira que, até então, pagava o primeiro tratamento das crianças com outro medicamento. Esta mesma seguradora pertencia a uma empresa que, na altura, era dona do hospital privado Lusíadas, onde a família das gémeas chegou a garantir a marcação de uma consulta com a mesma médica do hospital Santa Maria.

Essa consulta foi desmarcada depois de Nuno Rebelo de Sousa ter contactado Lacerda Sales e de o ex-secretário de Estado ter assegurado o acesso ao medicamento que custou quatro milhões de euros ao SNS.