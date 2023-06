Exclusivo. Harrison Ford no adeus a Indiana Jones: "Obrigado por me darem a alegria de ser um contador de histórias"

No momento de dizer adeus a “Indiana Jones”, há gratidão no rosto e no discurso de Harrison Ford. “Obrigado por 42 anos de oportunidade com este personagem”, diz em exclusivo nacional. O herói das grandes aventuras no Cinema transformou-se num dos personagens mais icónicos do ator já octogenário. Fazer um quinto e último filme é uma despedida, mas só com boas memórias e uma ideia clara: “Quis que ele enfrentasse a sua vida, como todos nós neste ponto das nossas vidas… E que se questionasse: quem tenho sido, o que tenho feito com este tempo?” Não por acaso, na primeira meia hora de “O Marcador do Destino”, já em exibição nas salas de todo o País, Indy passa por um rejuvenescimento digital que vem a propósito das voltas que o argumento dá. O que nunca vem a propósito numa entrevista a Harrison Ford, é a palavra “lenda” quando falamos do caminho extraordinário que soube fazer em Hollywood. “Fica espontaneamente catatónico”, avisa o realizador James Mangold. “Ele não consegue lidar com isso!”, acrescenta a co-protagonista Phoebe Waller-Bridge. Salta a vista a humildade do ator que não tem planos para se reformar e sabe que tem muitos fãs também em Portugal: “Obrigado por me darem… a alegria de ser um contador de histórias”.