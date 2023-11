A comissão técnica que estuda a localização do novo aeroporto de Lisboa enfrenta uma queixa-crime. Em causa estão os contratos por ajuste direto divulgados pela TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), mas também um facto novo.

É que pelo menos dois vogais da comissão partilharam a gestão de um projeto com o chefe de gabinete do primeiro-ministro, que foi detido no âmbito da Operação Influencer.

A queixa revela que Vítor Escária acompanhava de perto os trabalhos da comissão.