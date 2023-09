A educação foi um tema central no debate sobre a habitação, que decorreu no parlamento na manhã desta sexta-feira.

O ministro deixou a garantia de que 98% dos alunos têm neste momento todos os professores. João Costa anunciou o reforço dos apoios ao alojamento de bolseiros deslocados do ensino superior e ainda garantiu que os professores que entraram no quadro não serão prejudicados no salário.