"Fazer o que nunca foi feito". Pedro Abrunhosa acusa Bloco de Esquerda de plágio

Pedro Abrunhosa quer que os cartazes do Bloco de Esquerda com a frase "fazer o que nunca foi feito" sejam imediatamente retirados das ruas. O músico diz que a frase é da sua autoria e já avançou com uma queixa na Sociedade Portuguesa de Autores. Esclarece ainda que caso o BE tivesse pedido autorização prévia, teria recusado.