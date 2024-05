A Assembleia da República aprovou esta quinta-feira a proposta do PS para a abolição das portagens nas ex-SCUT. Miguel Sousa Tavares diz que é pertinente perguntar se estamos a viver com o programa que ganhou as eleições ou com com o "programa das oposições".

O comentador sublinha que a medida é "hipócrita e pura demagogia": "só vai beneficiar quem vai até ao Algarve", diz.