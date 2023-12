Foi Lacerda Sales, ex-secretário de Estado da Saúde, que recebeu os relatórios médicos das gémeas

A TVI conseguiu reconstituir a fita do tempo, o que aconteceu e quem foram os principais intervenientes no processo das gémeas luso-brasileiras.



Cada vez mais debaixo de fogo está o ex-Secretário de Estado Lacerda Sales que chegou a reunir-se com o filho do Presidente da República. E esta sequência de eventos, sobre a qual há ainda muitas explicações para dar, permite perceber com detalhe, a discriminação de que foram alvo outras crianças com a mesma doença