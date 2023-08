O futebol é um mundo à parte de tal forma que as únicas exceções às sanções europeias ao regime de Putin são as contratações de jogadores que acontecem a toda a hora.

Na última semana, Tormena, do Sporting de Braga, foi para o Krasnodar e David Neres, do Benfica, recusou o convite para integrar o plantel do Zenit de São Petersburgo.